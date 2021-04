Lydia sünd koroonaajal

Teie peres põdesid ema ja beebi koroonat – see võis päris hirmutav olla?



Lauli: Ma ei tulnud jaanuaris, kui Lydial palavik tõusis, selle pealegi, et tegu on koroonaga. Arvasin, et see on lihtsalt hammaste tulekust. Saime seda teada alles pärast läbipõdemist, kui arst soovitas testi teha.

Karl, sina lavastasid pere koroonaajal Rakvere teatris tükki “Katk.Est.Used”?



Karl: Jah, kuigi praegu ei tea, millal see esietenduda saab. Raske oli seda valmis punnitada, aga pidime proovi­protsessiga lõpule jõudma. Kõige keerulisem oligi siis, kui Lauli ja Lydia põdesid koroonat – kui muidu sain Rakverest nädalavahetuseks koju Tallinnasse, siis sel ajal ei näinud peret mitu nädalat.