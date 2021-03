Terapeut kriisis inimsuhtest: ühist keelt leida on keerulisem kui kunagi varem – varasemad normid ja toimivad süsteemid ei kehti

Terapeudina näeb Liis, et tendents on üsna äärmuslikult liikumas suunas, kus inimesed ei oska enam omavahel suhelda ning keelekasutus, kehakeel ja austus ning individuaalsuse aktsepteerimine on paras väljakutse. Mingil kummalisel põhjusel ei julgeta tihtipeale välja öelda seda, mis tundub oluline, sest arvatakse, et kui keegi on eriarvamusel, on see automaatselt vastandumine. Suhete põhiline õppetund on aga mõistmine, et igaühel võib olla oma vaatenurk, kuid sellega ei peagi alati nõustuma.

Enamjaolt väljendub see viha ja agressiivsusega. Juba praegu on selgelt näha, et see kiirustamine pole meile vastuvõetav ning sestap on ka omavahelistes suhetes esile kerkinud probleemid ja arusaamatused, mida poleks kunagi varem isegi osanud unes ette näha. Siinkohal pole vahet, kas tegemist on elukaaslaste, vanemate ja laste vahelises või sõprade ja kolleegidega suhtlemises. Niisiis kerkib üles hoopis olulisem küsimus – kas individuaalsus, mis aastaid on esile kerkinud, annab meile täna omavahelistes suhetes eelise või hoopis lõhub need vähesedki kokkupuutepunktid.

Inimloomus vajab rohkem aega, et stressita adapteeruda Liis tõdeb, et talle isiklikult tundub, et tänu maailmas toimuvale väga kiirele muutusele, tunnevad ka inimesed ennast teatud mõttes survestatuna muutustega sama kiiresti kaasa minema.

“Viimase aasta äärmuslikud sündmused on muutnud inimeste väärtushinnanguid ja maailmavaadet üsna oluliselt. Seetõttu võivad olla ka erinevates suhetes muutused niivõrd drastilised, et ühist keelt leida on keerulisem kui kunagi varem. Varasemad normid ja toimivad süsteemid ei kehti ja kõigil on olnud vaja teha oma elus teatud korrektuure,” märgib ta.

Partnerlussuhteks valmisolek on teine aspekt, mida ennekõike noorem põlvkond näeb hoopis teisiti, kui vanemad. Ühtpidi ollakse väga avatud vaadetega ja ihaletakse kogemusi, vabadust ning piirangutevaba suhtlust, kuid teistpidi soovitakse ometi suhetes turvatunnet, usaldust ja pühendumist. Selline paradigma on vahel suureks takistuseks, kus ühtpidi luuakse suhteid, justkui lootes, et olla suhteliselt vabameelne, on siiski eeldus kogeda turvatunnet. Üsna sageli tuleb siinkohal ka terapeudina klientidele meelde tuletada, kas suhtes olles või seda luues võetakse vastutus ja ollakse aus ning austav nii enese kui teise inimese suhtes? Üsna oluline on see aspekt suhtes just ennekõike seetõttu, et omamisvajadus ning soov partnerit muuta luhtub alati ning viib konfliktideni. Austus teise inimese individuaalsuse ja olemuse suhtes kaob hetkedel, kus astutakse samm edasi, et oma suhe viia tasandini, kus luuakse midagi ühiselt – kooselu ühise katuse all, ühine projekt vms.

Partnerlussuhetes on tänaseks normiks saanud kaks suuremat (ka võibolla äärmuslikku) gruppi: esimene grupp inimesi hoiab kinni väga jõuliselt veel nendest väärtushinnangutest, mis on aastakümneid meile juurutatud (sageli on seotud kristlike ja egopõhiste väärtushinnangute sümbioosiga), nähes vaid seda pilti, mis on tuttav ja turvaline. See grupp inimesi hoiab oma suhetes väga rangelt joont, kus kõik, mis nende raamidesse ei mahu, on vale ja koguni teinekord karistatav; teine grupp on aga valdavalt noorem generatsioon inimesi, kes on avastanud enda jaoks raamidest välja mõtteviisi ja nendel on julgus olla partnerlussuhtes ka avatum ning aktsepteerivam, et testida ja proovida seda, mis varasemalt on olnud tabu.

amas on ka avatud mõtteviisiga ja nö avatud suhetes palju seda, kus vastutusel pole suurt olulisust ning tuues ettekäändeks vajada rohkem hingamis- ja isiklikku ruumi, loobutakse suhtest üsna kergekäeliselt. Ühtpidi on see mõistetav nende osalt, kes kunagi on elanud väga suurtes moraalsetes piirangutes ja nüüd avastavad laiema maailmapildi, kuid teistpidi tuleks ikkagi siinkohal arvesse võtta olulist „loodusseadust“ – mitte midagi ei tohi teha, mis teeb haiget teistele. Tehes haiget teistele, teed haiget ka iseendale ja kõikidele, kes on sinuga seotud. Ühel või teisel viisil see nii on. Siinkohal tasub mainida vaimsete praktikate austajaid ja teadliku valiku teinud inimesi, kes ütlevad, et välismaailm on sisemaailma peegeldus. Niisiis – kui soovid oma vabadust, mis teeb samal ajal haiget teisele, puudub selles siiski sügavama tasandi vastutus ja austus.

Kindlasti on sõnumite saatmisel oma võlu, kus inimene võib ennast väljendada ausamalt, kui silmast silma suhtlusel. Kuid tendents näitab, et seetõttu on suhtlus siiski ka üksjagu pinnapealne. Pinnapealsuse põhjal tehakse ka otsuseid, kuidas oma suhtes edasi liikuda, mis omakorda ei ole inimlikus plaanis ja tulevikku arvesse võttes alati need õigemad olnud. Küllap on viimase aja isolatsioon viinud ka teatud hulga inimesi seetõttu äärmuslikku olukorda, kus sotsiaalsed oskused on saanud oma löögi. Paraku näeb Liis seda üsna palju. Sotsiaalmeedia vahendusel toimivad suhtlused ei ole ühtki osapoolt lõpuni rahuldavad, sest liiga palju jääb ruumi illusioonidele ning seda toodetakse taotluslikult juurde, et jätta endast mulje, mis hiljem osutub ebatõeseks pildiks teisest osapoolest. Seetõttu ongi kergem suhtest loobuda. S

Teine oluline nüanss on Liisi sõnul see, et tõepoolest antakse suhetes üsna kiirest alla ja loobutakse sellest koguni. Miks? “Mul ei ole põhjust näidata näpuga või anda hinnanguid, kuid üleüldisel infomüra-kesksel ja ekraani-põhisel suhtlusel on siin kindlasti oma oluline roll. Inimesed on juba aastaid saanud olla partnerite otsimisel inkognito seisuses. Suhtlus algab sageli ekraanide vahendusel sõnumite teel. Varasemad füüsilised kontaktid, kohtumised ja silmas silma ning südamest südamesse vestlused on jäänud seetõttu tagaplaanile,” nendib ta.

Oluline on luua usalduslik suhe

Kui nüüd vaadelda suhteid selle poole pealt, kus kõrvaltvaatajale tundub see justkui ohtlik või ennasthävitav, siis ka siin on omajagu arutlemiskohti. “Minu, kui terapeudi juurde on tulnud kümneid inimesi, kes tunnevad sisimas, et nende suhted pole just kõige „tervislikumad“, kuid nad pole võimelised ka suhtest loobuma. Siin tulevad mängu sellised sõnad, nagu sõltuvussuhe, manipulatsioon ja enesemasohhism.

Olles suhtes, mis mürgitab üht või kumbagi osapoolt on kaugele paista – ka väljaspool suhet,” räägib ta. Enamjaolt on paarisuhtes dominantsem osapool ja teine, „kes alati tuleb kaasa kõigega“. Probleem tekib alati sellel, kes pole dominant. Mingil ajahetkel märkab ta ise või keegi lähedane pöörab sellele tähelepanu, et nii vaimne kui paraku ühel hetkel ka füüsiline tervis kannatab pideva energiakao pärast.

Mida see siis tähendab? Partnerlussuhtes on oluline luua usalduslik suhe, kus arvestatakse kummagi osapoole soove ning vajadusi. Siinkohal on olulisim nüanss omavaheline kommunikatsioon. Paraku teame hästi, et kui kummalgi osapoolel on stressinivoo kõrge, ei suudeta seda muudmoodi maandada, kui omavahelises lähisuhtluses. Manipulatsioon kerkib üles sel hetkel, kus üks on manipulaator, kelle soovide ja nõudmistega peab arvestama ja manipuleeritav on see, kes on justkui ohvrirolli endale võtnud. Masohhismi alge on saanud sellest hetkest alguse, kus suhtes üks osapooltest on omaks võtnud teadmise, et tema on suhtes ainsana kõige eest vastutav, koormakandja ja seetõttu peab ennast koguni kangelaseks. Enesepiitsutamine kellegi teise õnne ja rahulolu nimel, jättes eneseaustus ja endast hoolimine tagaplaanile on aga jällegi partnerlussuhtes väga ohtlik ja kindlasti mitte pika perspektiiviga. Ohvrina ja enesemasohhistina suhtes olles kaob üsna kiiresti ka eneseväärtustamine ning lõpuks tundub ka elamine juba olevat võimalik vaid partneri armust.