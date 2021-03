Mis on düsplaasia ja miks on tähtis see õigeaegselt diagnoosida?

Düsplaasia on sagedasim kaasasündinud ortopeediline haigus vastsündinutel. 60%-l on kirjeldatud vasakpoolset puusaliigese düsplaasiat, 20%-l mõlema­poolset. Haigust saab diagnoosida ultraheliuuringul 4.–5. elukuuni.

Tähtis on haigus varakult diagnoosida ja alustada ravi 4.–6. elunädalal. Sel juhul on haigus enamasti ravitav konservatiivsel meetodil ehk rihmades, lahasega või ebastabiilse puusaliigese düsplaasia korral kipsiga. Kui haigus on õigel ajal diagnoositud, ravitud ja jälgitud, on ravi tõhus kuni 90%-l juhtudest. Hilinenud diagnoosiga või ravile mittealluvate düsplaasiate korral on näidustatud puusaliigese repositsioon ehk paikasaamine venituse abil ja kipsravi. Rohkem kui 18 kuud kestnud diagnoosimata düsplaasiate puhul on ainus variant operatsioon.