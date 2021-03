Ei jaksa päev otsa "kuss!" öelda? Need on praktilised nõuanded laste lärmakuse ennetamiseks ja lahendamiseks!

Lapsed vajavad reegleid, mis pakuvad neile piire, struktuuri ja turvatunnet. Kui laps läheb vaiksesse alasse, ütle talle, et reeglite kohaselt peab ta olema tasa, püsima sinu lähedal, kuulama ja sositama. Ütle: „Raamatukogus on reegel, et me kasutame vaikset häält. Vaatame, kui vaikselt me saame seal olla.“

Lapsed sünnivad võimega tunda empaatiat – hakka juba varakult neile iga päev õpetama, kuidas mõista teiste tundeid. Kui su laps soovib näiteks enda tahtmist saada, küsi talt sõbralikult: „Mis sa arvad, kuidas vanaisa end tunneb, kui sa tasa pole ja su jutt ta üles äratab? Kuidas sina end tunneksid, kui inimesed sind magamast üles ajaksid?" Me tahame olla viisakad ja näidata välja austust. Oskus vajaduse korral tasa olla on viisakas ja näitab, et me hoolime inimestest, kes vajavad, et me ei lärmaks.

Empaatia. Pane end oma lapse kingadesse, mõeldes: „Ma mõistan, et raske on vaikida, kui sa ei taha. Mu laps on täpselt minu moodi – ma pean endale meelde tuletama, et austada end ümbritsevaid inimesi, kui telefoniga räägin.“

Sisekõne. Hoia oma sisekõne positiivsena. Ütle endale: „Ma armastan oma lapse entusiasmi, aga mulle ei meeldi, kui ta nii lärmakas on. Ma saan aidata tal vaiksem olla, kui see vajalikuks osutub.“

Selleks, et last vaikima panna, oled sa võib-olla talle loengut pidanud või teda ähvardanud, kuid su lapse lühike tähelepanuvõime ja loomulik ülemeelikus ei lase tal lärmi tegemisest hoiduda. Sinu jaoks on oluline oma lapsele õpetada, et mõned paigad on vaiksed alad, aga ära eelda, et ta neid alati ilma sinu meeldetuletusteta mäletaks.

Kiida vaikselt kõndimist

Ütle: „Aitäh, et sa põrandal tasa kõndisid. Ma tean, et meie all olevas korteris elavad inimesed hindavad seda, kui me vaikselt oleme.“

Lepi kokku signaal, mis tuletab meelde, et tuleb tasa olla

Õpeta oma lapsele, et sõrme huultele panemine tähendab, et sa soovid talt vaikust. Enne raamatukokku minemist tuleta oma lapsele meelde sõrm-huultel-märki: „Pea meeles, et raamatukogu on vaikne ala. Me peame seal kasutama vaikset häält. Harjutame nüüd. Kujutle, et me oleme raamatukogus. Paneme mõlemad oma sõrme huultele, et meil oleks meeles, et peame vaikselt olema.“

Lahku vaiksest alast

Kui isegi pärast su meeldetuletusi, et ta kasutaks vaikset häält, ei järgi su laps reeglit, ütleb see sulle, et ta peab rohkem kodus harjutama vaikses alas käitumist, enne kui sa ta sinna kaasa võtad. Ütle: „Mul on kahju, et sa tasa ei ole. Me peame nüüd lahkuma.“ See võib põhjustada hetkelise jonnihoo, kuid oluline on tegevus lõpule viia ja lahkuda, nagu lubatud.

Mängi kodus vaikimismängu

Sea oma telefoni taimer kolme minuti peale ja ütle: „Püsime võimalikult vaikselt, kuni kuuleme kella helisemas.“ Kiida sosistades oma last nende kolme minuti jooksul, öeldes asju nagu: „Sa oled nii tasa.“ Suurenda ajapikku vaikimisaja pikkust, kuni oled oma lapsega rahul ja ta suudab pikemaid perioode vaikselt olla.

Planeeri vaikseid tegevusi

Kui soovid, et su laps oleks kindla aja tasa, siis võimalda talle vaikseid tegevusi nagu pildiraamatud, markerid ja paber või tahvelarvuti, et ta saaks lugeda, joonistada või mängida õpetlikku mängu, mis hoiab tema tähelepanu hõivatuna. Hoia lärmakad tegevused mänguväljaku jaoks.

Mida mitte teha?

Ära karju

Hoolimata sellest, kui ärritatud sa oled, väldi karjumist. See pole mitte ainult ebatõhus viis oma lapsele sobiliku käitumise õpetamiseks, vaid annab ka täpselt vastupidist eeskuju soovitud vaikimisele.

Ära mine kohtadesse, kus su laps toime ei tule