Distantsõpe kisub hinded alla

Tiina (37) viiendas klassis käiv poeg Marten (11) pole küll kunagi olnud oivik, kuid heade õpetajate toel on ta koolis siiski täiesti normaalselt hakkama saanud.

Keeruliseks läks asi siis, kui eelmisel kevadel algas distantsõpe, ja aastaga on mured vaid süvenenud. E-kooli ilmuvad aina märkused. “Ta ei saanud mõnest ülesandest aru või ei osanud kuhugi sisse logida, aga mulle kinnitas, et kõik on kontrolli all. Vahel sain lootusetult hilja teada, et ta pole mõnes aines kaks nädalat ühtegi kodutööd esitanud,” meenutab Tiina distants­õppe algust.

Aasta on edasi läinud, kuid Martenil pole tekkinud piisavalt enesedistsipliini, et kodus kooliasjades ise järge pidada – seda ei saa ka kõigilt lastelt eeldada, sest iseloomud ongi erinevad. Martenil on iga päev tunniplaanis üks, vahel harva kaks videotundi, kõik muu tuleb ise õppida ja õpetajale esitada.