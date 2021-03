2-kuuse beebi kõrvalt eesliinitöötajate lapsi aitav Maris: alati ei peagi lihtne olema, sest võita on ju samuti palju

Kui esimese lapse kõrvalt kirjanduse tunde andsin, siis oli laps enamasti naabritädi juures, aga vahel ka istus klassis klotsidega mängides. Veebitunnid olid lapse lõunaune ajal. Teise lapse ootamise ajal olin juba eesliini töötajate peredel abiks olnud. Kui nüüd jaanuaris küsiti, kas olen valmis jälle tegutsema, võtsin aega katsetamiseks. Esimesel kuul selgus, et kõik sujub beebiga ilusti. Töötasin päevadel, mil vanem laps lasteaias käis ja väiksem oli lõunaunes. Nüüd, kui riik on lukus ja kogu pere kodus, on toimiv ajakava muidugi pöörasem teadus. Õnneks on mehel olnud seni võimalik vanema lapsega olla ja oma tööst õppetundideks pause teha.

Sul on kaks väikest last. Kuidas sa lasteaialapse ja beebi kõrvalt jõuad õpetajatööd veel teha?

Minu algastmes õppiv õetütar leiutas distantsõppe kohta uue sõna. See on “disko-tants-õpe”. See sobib hästi kõla poolest ja iseloomustab ka laste jaoks veebitundide mitte nii formaalset iseloomu.

Abistan parasjagu kolmanda klassi tüdrukut, kes on esimest aastat eestikeelses koolis. Tegemist on väga usina õppijaga. Videotunnis võib aga ette tulla tavatuid olukordi, sest tegemist on ikkagi koduse keskkonnaga. Minu õpilane keeldus ühel korral videot kasutamast, sest väitis, et nägu on kole. Püüdsin mõista ja heli kaudu järge pidada, siiski lõpuks õpilane leebus ja pani video sisse. Tüdruk oli sõbrannaga “Tõde või tegu?” mänginud ja korraliku baleriinimeigi näole kandnud. Õppimist see tegelikult ei seganud, aga laps oli elevil.

Kas keerulisi olukordi on ka ette tulnud?

Beebi sätin tunni ajaks teise pikemasse päevaunne, kuid paaril korral on ta otsustanud tunni ajal ärkvel olla. Alati hoolitsen, et tal oleks tunni eel kõht täis. Nii on ka need korrad, kus lapse uni ei tulnud ruttu, täitsa rõõmsalt ja sujuvalt õppida saanud.

Alati ei peagi lihtne olema, sest võita on ju samuti palju. Väljaspool kodu panustamine annab enesekindlust. Kui teine laps lasteaiaealiseks saab, tuleb paratamatult edasi liikuda oma töiste tegemistega ja ASÕP on aidanud mul oma identiteeti õpetajana hoida ning tugevdada.

Kuidas leiad selle kõige kõrvalt veel iseendale aega?

Mul on oma akude laadimiseks tähtsal kohal veebipõhine trennipunt, kellega iganädalaselt võimleme ja treenin koera, kellega kuulekuskoolitusel ja jalutuskäikudel saan oma aega.

Mismoodi sinu meelest virtuaalne distantsõpe lastele sobib? Kas veel paljud lapsed vajaksid lisatuge?

Praegu vajaksid tuge paljud õppijad ja mitte ainult eesliini töötajateks kategoriseeritute lapsed. Tugiõpe distantsilt on andnud hea võimaluse rahulikult üks-ühele suhelda ja seeläbi paremini jälgida, kuidas see õppimise masinavärk noorel inimesel tööle läheb ja kus kinni kiilub.

Näen takistusena digitaalset õppimist toetavate õppematerjalide vähesust, samuti õpetajate ja õpilaste endi ebakindlust. Peame usaldama õppijaid ja andma aega oma mõtteid mõelda, selleks et iseseisvamalt ja julgelt ennast väljendada.

Mulle tundub, et veebipõhine abiõpe võiks olla täiesti normaalne ja kättesaadavam õlekõrs igal ajal igasugusele õppijale, ka neile, kel eesti keel on esimene keel ja kes ei ole pealtnäha hädas. Kui õpilasel on endal tugev tahe rohkem aru saada ja teha, siis võimalus omas tempos tegutseda võib hoida ja kasvatada huvi õppimise ning edasipürgimise vastu.

Kellele on Asendusõpetajate programm sobilik?

Mulle meeldib mõte, et haridustöötajad on ühtne kogemusi jagav kogukond, sõltumata konkreetsest töö- või elukohast. ASÕPiga liitumist soovitan neile, kel on palju õhinat tegutseda, soovi õpetaja/juhendaja ametit proovida ja eriti neile, kel on sära õpetajatöös juba hääbuma kippunud.

ASÕPi vahendusel saab omas tempos avastada, kus on siinses koolisüsteemis see unistuste töökoht.

Kui oled haigla/kiirabi töötaja ja Su laps vajab lisatuge, siis palun anna märku info@asendusopetaja.ee

MTÜ ASÕP saab osutada teenust tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi, Heateo Mõjufondi ja Heateo Haridusfondi toetusele. Haridus- ja teadusministeerium otsustas pakkuda praeguses kriisiolukorras kõikidele koolidele distantsõppe ajal tasuta asendusõpetajaid, kui õpetaja haigestub või on eneseisolatsioonis.

MTÜ ASÕP ehk Asendusõpetajate vahendamise programm on 2017. aastal asutatud sotsiaalne ettevõte, mis on tänaseks aidanud läbi viia üle 13 700 koolitunni 100. partnerkoolis. Programmiga on liitunud üle Eesti juba üle 1500 asendusõpetaja.