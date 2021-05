Uue viirustevastase ravimi tõhusust kinnitavad ka uuringud

„ Värsked uurimistulemused kinnitavad iootakarrageeni sisaldavate ravimite võimet pärssida viiruse levikut ja paljunemist. Selle toimeaine mõju hindamiseks täiskasvanutel on läbi viidud rohkem uuringuid, kuid on selgunud, et see sobib ka lastele. Nii täiskasvanute kui ka laste puhul täheldatakse haiguse esimesel nädalal oluliselt kergemaid külmetushaiguse sümptomeid, kusjuures ninaeritises on palju vähem viiruse geneetilist materjali,“ selgitab arst.

Iootakarrageen on esimene laia toimespektriga viirusevastane ravim, mis on efektiivne enam kui 200 hingamisteede haigusi põhjustava viiruse vastu. Iootakarrageeni viirusevastast toimet külmetushaigusi põhjustavate viiruste vastu on tõestanud Suurbritannias ja Austrias läbi viidud neli kliinilist uuringut. Need hõlmasid üle 600 hingamisteede viirusnakkustega patsiendi.

„Nagu teada, satuvad hingamisteede viirused organismi piisknakkuse teel. Seetõttu on sageli soovitatav lisaks muudele kaitsemeetmetele pesta nina ja kasutada viirusevastaseid ninaaerosoole. Eesmärk on vähendada viirusosakeste sisenemist limaskesta rakkudesse. Väiksem viiruskoormus kahandab nakatumisriski ja isegi kui haigestutakse, on sümptomid kergemad või kestavad lühemat aega. Loomulikult ei tohiks usaldada reklaame või avalikkuses levivaid tõendamata väiteid. Alati tuleb otsida meditsiinilist teavet või kliiniliste uuringute andmeid, mis ravimi efektiivsust tõestaksid,“ rõhutab Vaiva Mickevičienė, InMedica kliiniku kõrva-nina-kurguhaiguste arst.

„Meditsiiniline iootakarrageen on ohutu, hästi talutav ja sellel on kaks positiivset mõju. See moodustab barjääri külmetusviiruste ette, meelitades ja ümbritsedes viirusi oma negatiivse laenguga, takistades seeläbi nende limaskestale kinnitumist. Nii väheneb hingamisteede infektsioonide eest vastutavate viiruste paljunemine ja levik,“ selgitab Mickevičienė.

Saab kasutada täiendava kaitsemeetmena COVID-19 vastu

Hiljutised in vitro uuringud on kinnitanud, et iootakarrageen blokeerib ka uue viiruse SARS-CoV-2 seondumisest inimese rakkudega. Selle viiruse tundlikkus iootakarrageeni vastu on väga sarnane inimese beeta-koroonaviiruse OC43 tundlikkusega viirusevastase aine vastu. Tuleb rõhutada, et koroonaviiruseid on mitmeid ja statistiliselt põhjustavad need igal aastal 10‒15% külmetushaigustest.

„Selle toimeainega preparaadid ei kaitse tingimata COVID-19 infektsiooni eest, kuid eelkliinilised uuringud on näidanud, et iootakarrageen võib vähendada viiruse rakku sisenemise tõenäosust ja sellega kaasnevat riski nakatuda SARS-CoV-2-sse. Iootakarrageeniga preparaadid võivad olla täiendav kaitsemeede, eriti kui pole võimalik vältida kontakte teiste inimestega või kui on suurem oht COVID-19 raskema vormi tekkeks,“ ütleb otorinolarüngoloog Mickevičienė.

Professor Ron Eccles on peaaegu 50 aastat Cardiffi ülikoolis hingamisteede nakkushaigusi ja nende ravi uurinud teadlane. Tema sõnul pärineb iootakarrageen söödavast punavetikast ja see on üks kõige suurema negatiivse laenguga biomolekul.

„Iootakarrageen tõmbab oma suure negatiivse laengu tõttu viiruseid ligi ja ümbritseb need täielikult. Viirused jäävad sellesse ainesse lõksu ja eemaldatakse ninast loomulikul teel – viirused kanduvad koos limaga kurku ja sealt edasi makku, kus maohape need hävitab,“ selgitab Eccles.