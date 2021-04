Emade selgituskirjad: viin oma lapse ka praegu lasteaeda, sest...

Eelmine kevad jätsin lasteaialapse ka koju. Praegu enam mitte. Ise olen 100% kodukontoris. Suurem laps käib 3. klassis ja distanstōppel vaja abi. Kui lasteaialaps on kodus, vaatab ta päevad läbi multikaid, kuna kelllelgi pole aega temaga tegeleda. Lasteaias on tal 100 korda parem ja ka kōigil teistel, kes olude sunnil kodused praegu meil on. Aeda viin ainult 100% terve lapse ja ei tunne üldse ennast halvasti.

Kätlyn, Naatani (12), Rebeka (11), Daavidi (9) ja Lovisa (4) ema:

Aasta tagasi oli lasteaialaps oma rühmas ainuke, kes eriolukorra ajal lasteaias käis. Ma siiani ei mõista, kuidas on võimalik, et terve rühma vanemad saavad kodukontoris tööd teha, vanavanemate juurde ju ka viia ei tophtinud siis. Pidin korduvalt lasteaeda aru andma, miks meie laps kohal käib. Sel korral oleme siis kõik peale mehe kodus: mina kodukontoris, 3 õpilast Zoomi tundides alates 8.30-st kuni 14 välja ja lasteaialaps siis realiseerib oma välkmõtteid.

Aga tõesti pole kellegi teise asi otsustada kellel on piisav põhjus last/lapsi lasteaeda viia. Kui ikka õpilastel iga päev 4-6 Zoomi tundi, siis katsu lasteaialapsele päevast päeva seletada, et ole tasa, ära kilka, ära mine sinna ja nii edasi.

Maile, Stiine (7), Mirtel (5) ja Jasper (1) ema:

See on iga vanema enda otsus, miks ta lapse viib lasteaeda. Aru ma ei saa, miks lasteaed või lasteaiaõpetajad peavad üldse uurima, kes kodukontoris või kes mitte. Meil on ka öeldud, rühmad lahti, aga tuua võib ainult terveid lapsi. Meie lasteaias väga normaalne personal ja rõõm on lapsi mõned päevad nädalas viia sinna, kus nad saavad oma sõpradega mängida ja õppida midagi uut. Olen aastasega kodune, aga kahjuks ei jagu nii palju ideid, et lastel poleks igav ja ma ei soovi, et nad päev läbi teleri või nutiseadme ees ka istuks.

Kaisa, Iko (5) ja Jessi (1,7) ema: