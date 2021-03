Magusa une kuulamist! "Õhtujutu" mobiilirakendus uuenes nii sisult kui vormilt

Järjejuttude hulka lisandus uus 18-osaline lugu. Märt Piusi esituses saab kuulata Ilmar Tomuski raamatut "Kõrvalised isikud". Tegu on raamatuga eesti keelest ja sellest, kui lõbus ja vahva see keel võib olla. Sa ütled, et paned mütsi pähe, aga tegelikult paned pea mütsi. Proovid panna soki jalga, kuid juhtub hoopis vastupidi ning jalg läheb sokki. Raadioteatris salvestatud järjeloo helirežissöör on Andres Olema ning režissöör Tiina Vilu.