Mida teha, kui laps ei talu muutusi? Olgu jutt uuest tassist või kahes kodus elamisest, sa saad ta muutustele altimaks muuta

Ütle oma lapsele: „On nii tore, et täna viib sind kooli issi. Ma tean, et tavaliselt teeb seda emme, kuid mõnikord on ka vaheldus meeldiv.“ Kui ta nutab ja proovib seda muutust ümber pöörata, ole kannatlik, kuid järjepidev, õpetades talle, et ta saab muutusega hakkama.

Empaatia. Pane end oma lapse kingadesse, mõeldes: „Ma tean, et mu laps tunneb end paremini, kui teab, mis järgmisena juhtuma hakkab. See aitab ka minul olukorda rohkem kontrollida, kui ma tean, mis juhtuma hakkab.“

Sisekõne. Hoia oma sisekõne positiivsena. Ütle endale: „On normaalne, et mu lapsel on raskusi muutustega leppimisega, ta pole saanud seda veel harjutada.“

Turvalisuse otsimine ennustatavas ühetaolisuses on väikeste laste puhul tavapärane, aga mõnikord jõuab turvalisusvajadus peaaegu täieliku paindumatuseni. Kasuta alltoodud õppevahendeid, et aidata oma lastel muutustega kohaneda, tulenegu nende paindumatus siis kaasasündinud isiksuseomadustest või mitte.

Muutustega harjuda on meie kõigi jaoks keeruline, kui me peame lõpetama ühe tegevuse – näiteks panema ära oma arvuti – ja minema kohtumisele või arsti juurde. See on nii ka väikeste laste jaoks, kellel pole veel väga palju kogemusi muutustega harjumises. Kui su laps peab äkki harjuma suuremate muutustega, näiteks laagrisse või pärast suve tagasi kooli minema, on kriis tõenäoline.

Laste kasvades võivad nad aga endiselt muutustele vastu seista samamoodi kui väikelapseas. Mõned lapsed sünnivad iseloomuga, mis paneb neid janunema rutiini ja ennustatavuse järele kõigis elu osades, mis põhjustab vajadust omada kontrolli terve maailma üle. Mõista, et igal lapsel on erinev iseloom, isegi samas perekonnas. Üks su lastest võib muutusi sallida – isegi neid hinnata – rohkem kui teine.

Anna oma lapsele võimu, pakkudes talle teatud piirides valikuid. Ütle näiteks: „Sa võid valida selle või selle särgi. Sina otsustad.“

Kasvata kohanemisvõimet

Kohanemisvõimeline laps käsitleb muutusi kui proovikivisid, mida ületada. Paindumatud lapsed aga panevad muutustele võimalikult tugevalt vastu. Kui sa ütled oma lapsele, et ta võib midagi teha, mitte ei pea tegema, siis muudab see ta hirmu ja kontrolli kaotamise tunde elevuseks. Aita tal õppida paindlikku muutustega kohanemist, öeldes: „Sulle tuleb täna uus lapsehoidja. Ta on väga tore. Kas pole vahva kellegi uuega tutvuda?“

Õpeta oma lapsele enda eeskujul positiivset sisekõnet, et muutustega toime tulla

Lapsed, kellele näidatakse, kuidas muutustega toime tulla, on rohkem valmis selle katsumusega toime tulema. Ütle: „Ma olen oma uue töö pärast elevil. See on teises majas, kui mu vana töö oli, kuid sellest pole midagi. Saab olema vahva uusi asju õppida.“

Sea eesmärke muutuste aktsepteerimiseks

Lapsed tunnevad, et saatus on rohkem nende endi kätes, kui neil on piisavalt aega mõelda ja muutusteks valmistuda. Sa võid aidata oma lapsel muutusi kergemini omaks võtta, lastes tal seada selleks eesmärgid. Näiteks ütle: „Me läheme su klassiga homme loomaaeda. See on väga lõbus. Seame eesmärgi, et loomaaias on tore olla.“ Siis tuleta talle aeg-ajalt seda eesmärki meelde ja lase tal seda sulle korrata. Küsi talt: „Milline on su eesmärk loomaaeda minnes?“ Kui ta ütleb: „Ma lähen loomaaeda lõbutsema,“” vasta: „Just nii, sa lähed loomaaeda lõbutsema.“

Õpeta probleemide lahendamist

Kui lapsed seisavad silmitsi muutustega ega tea, mida teha, siis aitab piiratud valikute andmine neil oma võimalusi näha. Ütle: „Ma tean, et sa ei taha suurde voodisse kolida. Mõtleme, mida me teha saaksime, et seda lihtsamaks muuta. Võib-olla saad sa oma kaisukaru suurde voodisse kaasa võtta ja ta on sulle seal seltsiks.“

Tee ettevalmistusi