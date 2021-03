Ida-Virumaa tõmbab ligi ägedaid õpetajaid

„Otsustasin, et tahan oma eluga midagi tähenduslikku teha. Olen olnud päris mitmes kohas vabatahtlik. Üks nendest oli programm „Noored kooli”, kus olin vabatahtlik värbaja. See oli kindel otsus, et kui minust saab õpetaja, siis tahan olla just keelekümblusõpetaja ja venekeelsete lastega tööd teha.”

Missioonitundega inimesed

Aleksei Jašin nimetab end Eesti Vabariigi esimese põlvkonna keelekümbluse lapseks ja usub tulihingeliselt selle programmi tõhususse. Samamoodi usub ta sellesse, et pakub Ida-Virumaal keelekümbluse õpetajana kõrgemat väärtust kui mujal Eestis.

„Ma olen kindel, et Ida-Virumaa koolide lapsed vajavad kvaliteetset keelekümblust ning nõudlus programmi suhtes on ainult kasvamas. Rõõmu valmistab see, et oma koolis pole ma kaugeltki esimene ega viimane õpetaja, kes on siia tööle tulnud teistest maakondadest. Olen „Noored kooli” programmi kaudu ennast sidunud Ida-Virumaa kooliga vähemalt kaheks aastaks ja seni ei ole pidanud oma otsust kahetsema,” rääkis noor õpetaja.

Kõige rohkem on teistest piirkondadest õpetajaid ligi meelitanud riigigümnaasium Kohtla-Järvel, kus õpivad samuti koos eesti ja vene kodukeelega noored nagu Sinimäe Põhikooliski.

Eliisa Puudersell õpetab 2019. aastal uksed avanud Kohtla-Järve Gümnaasiumis eesti keelt ja kirjandust ning juhatab humanitaarainete õppetooli. Noort kirjandusteadlast ajendas Tallinnast Ida-Virumaale tulema missioonitunne ja soov olla ühe uue kooli loomise juures.

Teise õppeaasta lõpu eel pole elevus kusagile kadunud.

„Ma arvan, et kool püsib nii-öelda uuena veel mõnedki aastad ning Kohtla-Järve Gümnaasiumi loomisprotsess on alles täies hoos. Kuigi meil on juba väljakujunenud koolikultuur oma traditsioonidega, siis ei saa öelda, et nüüd on uus kool tehtud. Me siiani areneme, püüame leida parimaid ja uuenduslikke lahendusi, mõeldes seejuures ikkagi kõige enam õpilastele ja nende arengule. Õpilased on ju kooli alustala,” rääkis Eliisa Puudersell.

Tema sõnul annab õpetajaamet võimaluse nii palju head teha.