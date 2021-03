Karmen Maikalu: tuleb vaadata, et lastega veedetav aeg ei oleks ainult pingeline õppimise teemal vaidlemine

"Raskusi ei pea ignoreerima, nendega tuleb tegeleda. Orienteerugem lahendustele, toimetulekule. Ohvri positsiooni pole vaja," tuletab Maikalu Maalehe veergudel antud intervjuus meelde ja julgustab leidma selles ka positiivset – näiteks seda, et on neidki lapsi, kellele ei sobi tunniplaani hakitus ja kel nüüd on võimalik teha süvenemiseks teha eraldi matemaatika või emakeele õppimise päev või hoopis magada kauem, mis sobib enam, ja olla seejärel palju efektiivsem.