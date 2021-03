Kui kodukontor viskab üle ja päris kontorisse ei taha: päevakontor hotellis!

Kui tundub, et see on midagi, mida sinagi vajaksid või kaasa sinna saata tahaksid, siis tasub guugeldada märksõna hotellikontor. Hinnad on olenevalt linnast ja hotellist 20-25 eurot/päev. Paljud neist pakuvad ka nädalaks ja isegi kuuks hotellikontori võimalust ka.