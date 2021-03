Isa murest lapse pärast kasvas välja tuhandeid vanemaid aitav ettevõtmine: keegi ju ei taha, et tema last kehva kõneoskuse pärast narritakse

„Logopuu on platvorm, kus lapsevanem saab informatsiooni oma lapse kõne arengu kohta, eelkõige kas tema lapse arenguga on kõik korras,“ räägib Logopuu üks loojatest Jaanus Jegorov uues Pere ja Kodu podcasti osas. „Logopeedilised mured on väga rasked. Lapsed võivad seetõttu tõrjutuks jääda,“ paneb Jegorov kõigile lapsevanematele südamele lapse kõne arenguga tegeleda, kui vaja.