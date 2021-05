Harjuta varakult maitserikka maailmaga: beebi esimene lisatoit võib olla tõeline gurmeerännak!

Umbes poole­aastasele beebile on paras aeg tutvustada imeliste maitsete maailma. Noor ema Geter otsustas, et tema poja Arthuri jaoks peab see ­maailm olema kõigele lisaks ka kaunis.