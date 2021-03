Kuidas hoiavad keerulisel ajal romantikat kahe väikelapse vanemad Daniel ja Eleri Viinalass?

"Kui vanasti tekkis romantika iseenesest, see tähendab, et oli spontaansust rohkem, siis nüüd laste kõrvalt peame teadlikult planeerima kahekesi olemise aega," räägivad Viinalassid värskes Kroonikas. Nende peres kasvab kaks tütart – septembri lõpus sündinud Ella ja 2-aastane Elviine.

Eleri meenutab, et viimane kõige romantilisem hetk kahekesi oli neil siis, kui nad said kümmekond minutit ümber kvartali õues jalutada. Ei tundu eriti romantiline, kuid antud olukorras oli see väga värskendav kümme minutit ainult neile kahele, kinnitavad nad, et väiksed asjad ja hetked on need, mida tuleb osata nautida ka.