Aita ka! Algab puudust kannatavaid lapsi aitav üle-eestiline suurprojekt „Igale lapsele jalgratas“

"Mäletan hästi seda päeva kui oma esimese ratta sain. See oli aeg, kus sul võis raha olla, aga ratast polnud kuskilt osta. Täna on vastupidi, poed on rattaid täis, aga kõigil ei ole võimalust minna seda sealt ostma. Üheskoos on aga võimalik ka puudust kannatavatele lastele kinkida oma ratas. Paljudel meist on jäänud keldrisse või garaaži seisma vana ratas, mida keegi ei kasuta. Kogume need rattad kokku ja otsime neile uued rõõmsad kasutajad puudustkannatavate laste näol, kellel muidu poleks võimalust päris enda ratast saada,“ kommenteerib projekti üks eestvedajaid Alen Veziko.