Sünnihinne 3 | Ema: lõpuks saadi vaakumiga ta pea kätte, kuid ta ei hinganud...

Käthrine on ametilt medõde ja teab hästi, et alati ei pruugi asjad minna nii, nagu loodetud. Ta uskus, et oli ka Karolinet oodates igasuguste stsenaariumitega arvestanud. Kui aga äsjasündinud potisinine ja hääletu beebi tema juurest ära viidi, mõistis naine, et selliseks katsumuseks ei ole võimalik valmistuda. Tema beebi sündis Apgari hindega 3.