Unenõustaja: nii saad lapse samm-sammult kellakeeramisega kohanema!

"Kuigi suurem osa lapsi kohaneb kella keeramisega üsna lihtsalt, siis on neid lapsi, kes on selliste muutuste osas tundlikumad. Tavaliselt on sellisteks lasteks need, kes on tundlikumad üleväsimuse suhtes ja kes vajavad muutustega kohanemiseks muidu ka veidi rohkem aega. Jagan mõnda ideed, mis sellel juhul abiks olla võivad," annab unenõustaja Marianne Tobro oma blogis nõu.