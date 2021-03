Downi sündroomiga lapse sünd ei ole maailma lõpp | Ema: hirme oli alguses palju, tulevik tundus tume

“Meie pere argipäev näeb tegelikult välja üpris sarnane tavalastega peredele. Nii nagu kõik teisedki lapsed, on ka Jan hetkel distantsõppel ning mured ja rõõmud on samad, mis teistel algklassilastega peredel. Suurimaks erinevuseks on aga see, et praeguses eas vajab Jan enamus toimingutes veel abi, suunamist ja motiveerimist. Väljakutseid on väga palju, sest väike elunautija ei ole eriti motiveeritud tegema asju, mis on talle rasked, kuidagi keerulised või tunduvad igavad. Näiteks suudab Jan end valdavalt ise riidesse panna, kuid vajab veel abi kapist õigete riiete ülesleidmisel, nende õigetpidi selga saamisel ning nööpide ja lukkude kinni panemisel.

“Lihtsamaks on osutunud kõik, mis alguses tundus hirmutav. Kui arvasin, et meie elu hakkab nüüd olema ühest operatsioonisaalist teise ja et senine elukorraldus tuleb kõik Jani pärast ümber vaadata, siis tegelikult on Janiga olnud vähe muresid. Meil on vedanud, sest oleme pääsenud operatsioonidest ja ka oma elukorraldust ei ole me Jani pärast olulisel määral muutma pidanud. Downi sündroomiga lapse sünd ei ole kindlasti maailma lõpp,” selgitab naine, kuid tõdeb siiski, et lapsi on erinevaid.

Tänaseks ei ole ükski nendest hirmudest paika pidanud. Jan on terve ja armas poiss. Ka sünnitusmajast koju tulles imetlesid vanemad õed-vennad oma vennakest ja tõdesid, et armsamat last ei saakski ju olla.

“Oi, hirme oli alguses palju, tulevik tundus nii tume ja arvasin, et minu ellu enam päikest ei tulegi. Ma ei suutnud uskuda, et see kõik juhtus just meie perega. Ja milline pettumus oli see veel vanematele lastele, kes pikisilmi ootasid väikest venda. Hirm tuleviku probleemide ees oli suur,” tõdeb Angela.

Samas on Downi sündroomiga inimesed väga empaatilised, hoolivad ja vahetud. “Jani juures võlub kindlasti tema armas olek, tema hinnangutevaba siiras olemine oma lähedaste vastu. Positiivselt üllatab kõik, mis tuleb kuidagi lihtsamalt või kiiremini, kui oodata oskaks. Janil on vahva huumorimeel ning ta oskab suurepäraselt käituda, kui just kanguse hoogu peale ei tule või ta mõnes tundmatus olukorras lukku ei lähe,” mõtiskleb Angela. “Ta on väga sotsiaalne laps ning naudib esinemist. Hetkel meeldib talle näiteks mängida laulusaadet ja olla ise saatejuht. See roll sobib talle ja nalja saab ka palju,” rõõmustab naine.

“Kõik Downi sündroomiga lapsed on väga erinevad ja oma eripäradega. Kõige suurem sarnasus on ehk see, et nad on mugavad ja ei soovi teha asju, mis on nende jaoks rasked. Lisaks on neis paras kogus kangust. See kombinatsioon on osutunud meie kui lapsevanemate jaoks parajaks väljakutseks,” muigab Jani ema. Nagu ilmneb, on Downi sündroomiga lastel täpselt sama palju erinevusi kui tavalastel. Mõned on tublimad füüsiliste oskuste poolest, mõned jälle vastupidi sotsiaalsete oskuste poolest. Mõne lapsega võib rahumeeli kolm tundi kooliaktusel istuda, teisega ei saa isegi poodi minna.

Lisaks füüsilisele aitamisele on vaja Jani toetada ka psühholoogiliselt. Pea iga toimingu juurde kuulub ka motiveerimine, et muuta Jani jaoks igav tegevus lõbusaks, huvitavaks või lihtsalt võistluseks. Siiani töötab veel hästi lause: “Ma ei usu, et sa need sokid ise jalga saad,” naerab Angela. “Loomulikult on selline lisakoormus väsitav ja kõik liikumised võtavad seoses sellega palju rohkem aega ja energiat,” tõdeb naine.

Abita ei saa

“Meie jaoks oli oluline Jani sünnist peale kõikidesse pere tegemistesse kaasata,” ütleb Jani ema. “Jan ei ole kunagi ühestki perereisist või üritusest eemale jäänud. Oluline on pakkuda võrdselt tavalastega erinevaid kogemusi, läbi mille laps saaks õppida. Lisaks on vajalikud erinevad teraapiad. Need on üks osa meie elust ja ilmselt saadavad need meid veel väga pikalt. Kahjuks ei saa ja ei oska me ilma logopeedi või tegevusterapeudita. Professionaalne abi on see, mis aitab Downi sündroomiga lapse arengut õigel rajal hoida,” tunnistab Angela, et tuge ja abi on vaja. Ennekõike oleks vaja aga aega, mida kipub nappima.

“Kõige rohkem tunneme puudust ajast. Ajast olla Janiga, ajast olla ka vanemate lastega, et lihtsalt puhata. Kõik teavad, et väikelaste vanemad on 24/7 hõivatud, sest väike ilmakodanik vajab pidevalt oma isa-ema tähelepanu. Meie peres pole selles osas veel suuri muutusi toimunud. Jan võtab jätkuvalt väga suure osa meie pere ajast, kuid paraku ei ole meie riigis puudega lapse vanemal võimalust koju jääda vaid kõige selle kõrvalt tuleb käia ka tööl ning teha argitoimetusi. Jani arengu toetamiseks oleme proovinud talle organiseerida vähemalt 4 korda nädalas lisaks koolile erinevaid huviringe ja teraapiaid ning ainuüksi nendes käimine võtab väga palju aega," tunnistab Angela.