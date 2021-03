Ema nördinud: palun ära varasta minu lapse mänguasju!

Sellega koos algab aga üks tohutu ämbrite ja kühvlite kokkuostmise periood, sest kuidagi on nii sätitud, et avalikult mänguväljakult kipuvad liivakastimänguasjad lihtsalt minema jalutama. Massiliselt.

Hoolega valitud

Mul on teatud teemadega omad kindlad kiiksud ja üheks kiiksuks on, et ma valin oma lastele ka esmapilgul tähtusetuid vidinaid süvenenult ja läbimõeldult. Nii ka liivakastimänguasju. Tobe, eks. Ma ei haara ämbreid ja kühvleid kunagi möödaminnes ning harilikult ei osta ma mingeid valmispandud komplekte, vaid valin iga eseme kindla kaalutlusega. Mul on kaks liivakastiealist last ja mulle meeldib, kui neil on sarnased riided, jalatsid, mänguasjad.

Nii mäletan selgelt, kuidas ma sügisel seisin veidi liiga kaua Prisma õuemänguasjade riiuli ees ja proovisin välja mõelda, mis värvi ja kujuga ämbreid ja kühvleid oma lastele osta. Võtsin tüdrukule erkroosa ja poisile tumesinise sama sarja ämbrid. Tüdruk sai punase ja poiss sinise kühvli – just sellise kujuga, mis mulle tundus käes kõige mugavam hoida ja millega oleks hea just sellesse ämbrisse liiva kühveldada. Sekka mõned juurdesobivad toredakujulised vormid. Võib-olla olengi veidi totter, et neid asju sedasi üle mõtlen, aga kui ma valin oma lastele midagi, siis mul ju on see vabadus, eks.

Igatahes teeb mind üsna kurvaks, kui ma siis avastan, et üks ämber või kühvel on liivakastist kaduma läinud. Sest komplekt ei ole siis enam täielik. See minu hoole ja armastusega valitud komplekt.

Avalikul väljakul on lelud jagamiseks