Millised on munadepühadetraditsioonid Itaalias, Tšehhis ja Argentiinas? Eestis elavad vahetusõpilased tutvustavad

Lisandro Ramírez Argentiinast:





Argentiinas on ülestõusmispühad katoliiklastele väga olulised. Seda tähistatakse tavaliselt mitmete religioossete tegevustega nagu ristiretked, missad ja rituaalid. Pühade tähistamist alustatakse juba esmaspäeval, kuid neljapäev ja reede on pühad ehk kooli ja tööle ei minda.

Traditsiooniliselt reedel lihatoite ei sööda, sest sel päeval suri Jeesus. Pühapäeval kogunetakse viimseks missaks oma kogukonna kirikutes, kus on juba pidulikum toon. See on traditsiooniline viis ülestõusmispühade tähistamiseks ja oluliseks peetakse pigem religioosset seost kui muud.

Lisaks mängivad sel nädalal raadiod kristlikke lugusid ja inimesed vaatavad filmi „Kristuse kannatused (The Passion of the Christ)“ ning katoliiklikes koolides, milles ka mina käisin, toimuvad missad.

Veronika Girsova Tšehhist:





Tšehhis on munadepühade tähistamiseks mitmeid viise ja need erinevad perekonniti, seega räägin just enda pere traditsioonidest.

Ka meie jaoks algavad pühad juba esmaspäeval ning igal nädalapäeval on oma hüüdnimi, mis kannab olulist tähendust.

Näiteks “kollasel esmaspäeval ja “rohelisel neljapäeval” tuleks õnne toomiseks süüa just seda värvi toite. “Hallil teisipäeval” ja “koledal kolmapäeval” on halba ilma oodata.

Suur reede on loomulikult suur püha. Sellele järgneb “valge laupäev” (Eestis vaikne laupäev), mil on kombeks palju küpsetada, lausa nii, et kogu majapidamine on jahune ning pühapäeval süüakse traditsioonilisi lihavõttepühade toite.

Kui rääkida traditsioonilistest toitudest, siis Tšehhis on roog nimega „nàdivka“. Sisuliselt on tegemist saiakestega, mis sisaldavad suitsutatud liha, mune, rasva ja piima. Nàdivkat süüakse tavaliselt lambaliha ja kartulitega. Lihavõtte roaks teeb sellest üks salajane koostisosa, milleks on nõgeselehed või mõnes versioonis spinat.

Veel üks peoroog kevadpühade ajal on magusleib ‘mazanec’ ja lambakujuline kook, millele pannakse lindikesed kaela ning kaunistatakse muru ja lillekestega. Mõlemat valmistatakse “valgel laupäeval”.