10 imelihtsat aprillinalja, mis pere pisematele palju lusti pakuvad

Ka võid proovida lapse toas mööbli vaikselt ringi tõsta või lapse hoopis teise tuppa süles magama viia, nii et ta hommikul segadusse sattununa imestab, mis küll juhtunud on.

Kui täna õhtul lapsele köögivilju pakud, rääkides, et see aitab kasvada ja ta neid kenasti ka sööb, vaheta öösel mõned riided kohast kust ta neid ise valib väiksemate vastu. Kui ta siis kitsaks jäänud särgi selga sikutab või avastab, et retuusid on kukekad, näeb ta oma silmaga, et ongi öösel kasvanud!