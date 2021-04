Plaanid 1. aprillil võlts-rasedusuudisega nalja teha? Tuhandete naiste nimel: palun ära tee!

Lisaks on aina enam paaridel probleeme rasestumisega ning kui keegi sellel keerulisel teemal nalja teeb, haavab see sügavalt neid, kes kõigest väest beebi nimel pingutavad.

Aina enam tuntud eestlannasidki on raseduse katkemise teemal rääkinud. Meenutagem näiteks Piret Järvis-Milder ja Egert Milderi erakordset avameelsust sel teemal Pere ja Kodu kaaneloos, kes tunnistasid, et esimese raseduse traagilist lõppu elasid nad raskelt üle. “See oli kõige kurvem ja keerukam aeg meie elus üldse. Kanda armastatud ja väga oodatud poega viis kuud oma kõhus, tunda ta liigutusi, unistada elust koos temaga, ning siis tast ilma jääda – see on kirjeldamatult valus.” Loe pikemalt nende lugu SIIT.