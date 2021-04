Vanemad murduvad: soovitusel mitte viia lapsi veel kuu aega lasteaeda on vaimsele tervisele liiga ränk hind

Pisikesed lapsed on armsad nagu nukud. Aga enamus lapsi ei käitu nagu nukud! Neid ei saa hommikul nukumööbli tugitoolile istuma panna ja lõunal tõsta ümber tühja nukuserviisi äärde "sööma". See pole mäng. See pole nali. Teha päevas ca 8 tundi vaimset süvenemist nõudvat tööd, kui sul on kodus 2- ja 4-aastane laps või 3-, 5- ja 8-aastane laps – selle hind kõigi vaimsele tervisele on ränk. Laps vajab tähelepanu, kuulamist, mõistmist. Sada korda päevas.

Loen foorumitest sadade lasteaialastevanemate ahastust, mis toob mulle pisarad silma. Osasid neid vanemaid tunnen isiklikult, osasid mitte. Mõtlen oma laste paari aasta tagusele ajale ning ma ei suuda sellesse pilti lülitada tööd ja lastega kodusolemist korraga – jumal tänatud, et kriisiks jõudsid mu lapsed sirguda veidi suuremaks.

Täisajaga töötavatel lasteaialaste vanematel ei ole abi Lasteabi telefonist ega Rajaleidja nõustamisest või Peaasi.ee soovitustest palju liikuda, korralikult uni täis magada ja tervislikult toituda (need kõik on muudel juhtudel väga tänuväärsed kohad). Vanemate kõige segamatum tööaeg just igal öösel ongi. Et siis 6-7 ajal hommikul lastega ärgata. Pisikesed lapsed ärkavad vara.

Hulluks läinud

Päeva lõpuks või koidikuks peab töö saama tehtud, lapsed jääma ellu. Ka kõige rahumeelsemad ja leebemad vanemad on ilustamata ja liialdamata tunnistanud: nad on kas hulluks läinud või kohe minemas! Praeguse pinge all leiavad end ehmatusega kodus karjumas needki emad-isad, kes varem ehk vaevu tooni võrra häält tõstsid. Ka kõige suurematest ekraanipõlguritest vanemate päris pisikesed juntsud veedavad päevas mitmeid tunde teleka ja tahvli taga.

Muidugi on ka neid, kes on suutnud säilitada rahuliku meele ja kelle lapsed käituvadki kui nukud. On neid, keda saavad hoida vanavanemad. Kelle majad on suured ja lastetoad kui lõbustuspargid. Aga vähemuses.