Ergutuskõne emalt emadele: täna tundsin, et sel kevadel ei saa oodata kindla maipäevani, et kiita emasid ja rääkida emadusest

Aga kurtmisest rääkides ei mõtle ma ainult teisi emasid, kõige rohkem räägin ma iseendast. Ma olen röögatanud oma laste peale nii, et mul on naabrite ees piinlik ja ma kardan, et nad arvavad, et meil on düsfunktsionaalne pere. Ma olen mõelnud, et äkki meil ongi düsfunktsionaalne pere. Ma olen saatnud oma emale õhtul sõnumi palvega, et ta võtaks homme lapsed, sest et ma ei suuda homme olla ema. Lõbusamatel hetkedel olen mõelnud välja emaduse räpiriime nagu: „Täitsa lõpp, kuidas ma pingutan / aga ikka täiega vingub ta.“ Tõsisematel hetkedel aga öelnud endale, et mul on ju kõigest poole koormusega töökoht, ja mul on mees ja ema, aga mitte ühtki koolis käivat last. Nii et ma vist ikka ei olegi üks õige ema …?

Aga siis, kui meenub, et sõbrannad räägivad vahel kas kaude või otse samadest probleemidest, tundub mulle, et saan vist emadusega täiesti arvestataval tasemel hakkama. Nii et olen tänulik kõigile oma sõbrannadele, et nad mulle vahel omi asju kurdavad. See on vist ka teistele tervistav, sest kui ma ise hiljuti telefonis sõbrannat hoiatasin, et pean nüüd virisema hakkama, vastas ta mulle siiralt: „Palun tee seda!“ Sain aru, et temalgi oli vaja kuulda, et kellelgi teisel on ka raske.

Sest emadus kipub käima käsikäes üksildusega – eriti praegusel ajal. Mäletan, et tundsin end eriti üksildasena kõigil neil öödel, kui oma beebidega öösiti üleval passisin, oli see siis imetamise või mõne tervisehäda pärast. Kui lohutav oli siis näha mõne teise maja aknas tuld või lihtsalt mõelda, et just nüüdsama on kuskil kõrvalkorteris ja tegelikult üle maailma üleval paljud emad. Võib-olla peaksime ka praegu sagedamini mõtlema sellele, et just nüüdsama, selle lockdown’i keskel, tunneb tuhandeid emasid samasugust hullumaja puhvetis elamise tunnet. Samasugust tüdimust ja süümekaid, teinekord viha, häbi, kurnatust või ärevust. Ja mõtleb mõtet, et ma ei ole vist ikka üks õige ema.