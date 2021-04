FOTOD | Just nii erinevad on koolitoidupakid erinevais Eestimaa paigus

Ka jagavad koolid pakke väga erinevalt - on neid, kes igal nädalal pakke jagavad, neid kes 10- või 14-päevaks komplekteerivad aga neidki, kes kuu paki korraga kätte annavad, seepärast ei tasu heituda, kui mõni laud piltidel lookas tundub - vaadata tuleks ka, mis perioodi peale see mõeldud on.

Iga nädal saab pealinnas koolitoidu paki 20 000 - 30 000 last, kokku on pealinnas kooliõpilasi 46 000. "Me kindlasti jälgime, et toidupakk oleks mitmekesine. Et oleks rikkalik ja kindlasti need asjad, mis seal sees on, oleksid tervislikud," selgitas toiduainete valikut Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev Tallinna Televisioonile.

Tapa vald näiteks on otsustanud omalt poolt juurde panustada ja nii on lisaks riigipoolsele toetusele (1 € päevas lapse kohta) valla koolilõuna hind on 1,55 €: sinna sisse kuulub ka hommikupuder. "Kõik Tapa valla kooli- ja lasteaialapsed saavad süüa tasuta ning selle eest täiendavalt eraldi juurde maksma ei pea. Kahjuks ükski koolilõunapakk ei asenda korraliku sooja toitu, arvestades seda, et osade laste ainus soe toit ongi koolilõuna," selgitab vallavanem Riho Tell. Tema sõnul on toidupakk on komplekteeritud võimalikult tervislikuks ja laste poolt vastuvõetavaks. "Esialgu oli pakk komplekteeritud viieks päevaks, kui selgus, et koolid jäävad kauemaks kinni, hakkasime komplekteerima 10 päeva kaupa. Iga toidupaki maksumus on ca 15-16 € ning kaal veidi üle 10 kilo."