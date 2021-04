Irja Lutsar: lasteaiad peaksid pakkuma paindlikke võimalusi, et ka kodus töötavate vanemate lapsed saaksid vahel kohal käia

Viimast võtet on kuulnud ka teadusnõukoja juht ja viroloogiaprofessor Irja Lutsar, kes ise peab väga oluliseks praegu kõiki – mitte vaid eesliinil töötavaid – lapsevanemaid toetada.

Professor Lutsar rõhutab lasteaedadega seoses: „Me ei peaks praegu mõtlema ainult sellele, mida kõike teha ei saa, vaid mõtlema ka, mida ja kuidas me teha saaksime.“ Ta pakub erinevaid variante laste hajutamiseks ja kohalkäimiseks, mida lasteaiad praegu kodus täisajaga töötavatele vanematele pakkuda võiksid. Samuti annab viimaste kuude põhjal ülevaate, kuidas lapsed haigust enamasti põevad ja mismoodi on kõige turvalisem vanavanematega kohtuda, kui nad on saanud esimese vaktsiinidoosi.

Kalli-kalli lasteaed Tallinnas sai juba eelmisel kevadel õuelasteaiaga väga hea kogemuse, see meeldis nii lastele kui vanematele. „Kui kevadel tuli valitsuselt soovitus võimalikult paljudel koju jääda, siis sündis otsus avada taas õuelasteaed päris kiirelt,“ ütleb Kalli-kalli lasteaia direktor Carol Tarre ja tutvustab, mismoodi nende õueelu välja näeb.