Kodukool | Ema: kui mina tööl olen, on issi töö väiksemad lapsed veebitunnist samal ajal eemal hoida

Meie vanim laps on 7-aastane ja läks sel õppeaastal kooli. Lisaks on peres veel lasteaia- ja sõimelaps. Kõigil neil on vaja aega, et lapsevanem organiseeriks neile miskit – koolilaps ei oska ise veel kasutada seadmeid nii, et ta saaks lahendada internetis ülesandeid või veebitundides osaleda.