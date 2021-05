Sünnitusjärgse depressiooni pimedas haardes: et mitte beebile liiga teha, lõin seina, nukid verised...

Reili (34) sõnab, et on valmis nii keerulisel teemal rääkima lootuses, et tema lugu mõnda ema aitab. Ta on neli aastat töötanud naiste vaimse coach’ina ning nüüd on ta võtnud oma südameasjaks olla sarnases olukorras emade jaoks olemas.

Reili enda okkaline tee sünnitusjärgse depressiooni seltsis sai alguse juba paaripäevase beebi kõrvalt. Ta mäletab, et ootas juba teismeeas kannatamatult hetke, kui temast saab ema. Kui see päev lõpuks koitis, ei läinud aga miski nii roosiliselt, kui Reili oli kolmeteistkümnesena unistanud.

“Kui beebi esimest korda minu kätte anti, tulid mulle õnnepisarad silmi ja kõik oli justkui õige,” meenutab Reili. Idüll kestis paaar päeva, aga kolmandal päeval muutus kõik ja aina veeres pallina raskemaks ja raskemaks...