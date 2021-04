Kodukool | Üksikema lugu: see kõik päädis lahkuminekuga laste isast

Et sotsialiseerumine ei kaoks ja kodurahu säiliks, siis isegi möödunud kevadel, kui kogu Eesti lukus oli, käis väiksem kaks korda nädalas lasteaias. Kõigile ootamatu ja uus olukord maailmas päädis aga peres aasta lõpuks lahkumineku ja -kolimisega laste isast.

Lisaks mõne päeva viiele Zoomi-tunnile on lastel ka Zoomi-kergejõustik ja Zoomi-iluvõimlemine

Sel õppeaastal on asjad teisiti, sest kogu vastutus, aga ka järg tehtud-tegemata töödest on puhtalt minu käes. Vahel avastan äratundmisrõõmu, et Onu Heino on juba eelmine kevadki lugudes vannis käinud ja täishäälikud on ikka punased ja tuleb tekstist välja otsida samamoodi. Tundub tuttav!

Olin ettenägelik ja hankisin ka teise sülearvuti, sest võis oodata, et selleks aastaks ilmselt avastavad eelmisel kevadel uinunud õpetajad ka Zoomi tunnid. Töötan jätkuvalt enamus päevi kodukontoris ja koolilaste õnneks, aga pere finatsseisu kahjuks on töökoormus väiksem. Saan koordineerida Zoomi tunde ja laveerida kahe arvuti vahel, sest lisaks mõne päeva viiele Zoomi-tunnile on lastel ka Zoomi-kergejõustik ja Zoomi-iluvõimlemine!

Distantsõppele jäädes olen oma närve korduvalt proovile pannud ja paraku pole lapsed ka minu ahastusest pääsenud. Seejärel hingan sügavalt sisse, jätan oma töö pooleli ja asun kahte pisikest koolilast, kes samaaegselt vihikud näpus mu kõrval, abistama.

Mul on ka närvid ja mul on oma tööülesanded lõpule viia

Enda juures võin kiruda kõige rohkem kohusetundlikkust, sest soovin, et isegi e-koolis märgitud kehaline ja laulmine saaksid tehtud. Võiks ju jätta need "Põdra maja" laululingid tähelepanuta, aga soovin, et lapsed õpiksid järjepidevust ja asjade lõpuni tegemist. Ei saa lapsele ju välja näidata, et mõned tema ülesanded on justkui ebaolulised, sest need on tema ülesanded.