VIDEO | Liisi Eesmaa: unenäos roomas ta meie juurde ja ütles oma nime. See ta nimeks saigi!

“Olime tükk aega varem Madisega Tartus minu vanematekodus pärast üht meeleolukat pidu magamas, kui järsku nägin unes, et meil sündis beebi. Laps roomas meie juurde ja teatas ise, et tema nimi on Kuu. Unes nägin seda Q-tähena. Kuu on vana eesti nimi ja eesti mütoloogias on Kuu meessoost tegelane,” selgitab Liisi.