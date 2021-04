6-kuuse beebi kõrvalt seriaalivõtetesse sukeldunud Linda Kolde: kodune projekt ongi praegu mu suurim projekt

”Õnneks oleme perega seni terveks jäänud ja kuna olen hetkel lapsega kodus ja palju kuskil ei käigi, siis pole riigi lukku panek otseselt midagi muutnud. Positiivsest küljest vaadates on see veider aeg andnud meie perele rohkem võimalusi kolmekesi koos olla, mis on väga tore,” sõnab ta. Naise sõnul ei ole kehtivate piirangute raske leppida, sest ta mõistab nende vajalikkust. ”Mina pean toidupoes maskiga käima, aga see pole võrreldav tervisehoiutöötajate ohverdustega,” täpsustab ta.

Kõige viimane suurem projekt oli Linda jaoks osalemine seriaalis “Alo”, mis tähendas esimest korda pikemalt lapsest eemalolekut. Seriaali võtete ajaks sai õnneks poja isa ennast töökohustustest vabaks sättida ning ise sel ajal 6-kuuse lapsega olla. ”Produktsioon oli ka suureks abiks, kõigi meie vajadustega arvestati ja eks töö tegemine on ka ikka natuke teistmoodi kui varem. Üks osa ajust tegeleb pidevalt sellega, et kuidas neil kodus läheb, aga samal ajal olid võtted väga mõnus vaheldus,” kirjeldab Kolde emaks olemise ja töötamise balanseerimist. Naise sõnul on näitleja töö puhul tore see, et paljud projektid on lühiajalised ja seega ei pea lapse kõrvalt olema ainult kaks valikut, kas lõplikult tööle tagasi minna või olla täiesti kodune.