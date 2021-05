Käime raamatukogus

Anne-Mari Alver

„Meie, teistmoodi lapsed”



Kirjastus Kentaur, 24 lk

Lapsed kipuvad ikka kõva häälega erinevusi välja tooma ja seejuures veel ka näpuga näitama, samal ajal kui täiskasvanud kutsuvad neid üles viisakusele ja sõbralikkusele. See raamat aitab selgitada juba päris pisikestele, et igaüks on omamoodi ja teistest natuke teistmoodi. Väga armas teos väga detailirohkete piltidega! Raamatut lugedes arutlesime lastega pikalt, kui erinevad on nende sõbrad ja mis neid endid eristab lasteaia rühmakaaslastest. Mida rohkem lapsed kaasa mõtlesid, seda huvitavamate mõtetega välja tulid.