Millal võin uuesti seksida? Mis on teistmoodi? Kuidas asja kallale asuda? Kas meie endine seksuaalelu ei taastu enam kunagi? Mida teha, kui seks on alguses valus? Kas lapsega ühes toas sobib üldse seksida? Mida teha, kui seks ei huvitagi mind enam? Millal on oht jääda uuesti rasedaks ja millal võiksin uue lapse plaani uuesti teemaks võtta?

Vastame kõigile neile küsimustele