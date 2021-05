Kas ka sina aitad last, tehes sellega aina karuteeneid tema tulevikuks? Psühholoog selgitab

VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Võtame näite, kus ema või isa hakkab koos lapsega klotsidest midagi ehitama ja lapsel ei lähe kaks tükki kohe kokku. Vanem haarab need enda kätte, liidab kiirelt ja ulatab lapsele.

Järgneb jalutuskäik. Laps püüab jopelukku kinni tõmmata, aga raske on. Kaua ei pea ta ootama – juba on vanem kohal ja paneb ta riidesse. See kõik on lapse abistamiseks. Ehk on laps isegi rõõmus, et tal on hooliv vanem, kes teda hätta ei jätta. Mis aga saab lapse initsiatiivist?

Samamoodi abistab vanem enda arvates, jagades korraldusi hambapesuks, voodisseminekuks ja muuks, taipamata, et ka see pole abi, mida laps tegelikult vajab, vaid korduma jääv muster, mis ka vanema enda elu raskemaks teha võib.

Kase lahkab õige ja vale abi andmist lapsele põhjalikult, tutvustab, kuidas klotsisituatsioonis käituda võiks, räägib innustusest, preemiatest ja sellest, kuidas juba pärast 3. eluaastat võiks