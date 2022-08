Psühholoog Kärt Kase: kui last pidevalt abistada, ei õpi ta vastutust võtma ning ise hakkama saama

Järgneb jalutuskäik. Laps püüab jopelukku kinni tõmmata, aga raske on. Kaua ei pea ta ootama – juba on vanem kohal ja paneb ta riidesse. See kõik on lapse abistamiseks, aga kas sellist abi on lapsele vaja? Mis tunne on põnnil, kui ta päevast päeva saab signaale, et ei tule ise toime? Ta mõistab, et vanem on kõiges osav, tema mitte. Ehk on ta rõõmus, et tal on vähemalt hooliv vanem, kes teda hätta ei jätta. Mis aga saab lapse initsiatiivist ja enesehinnangust?