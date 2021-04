Kui Natali ja Kuldari esiklaps Martin (20) sai neljaseks, läks Kuldar autokooli. Paraku ei osanud Natali ka halvimas unenäos aimata, et see samm, mis pidi pere elu lihtsustama, saab ühtlasi sammuks, mis nende suhte aastateks proovile paneb, sest mängu ilmus keegi kolmas - Katja.

Kuigi mehe esimene katse naist veenda, et tegu on süütu flirdiga, läks õnneks, selgus peagi aina uskumatumaid tõsisasju. Aastate jooksul rullus lahti lausa seebiooperlik suhetesegadus – näiteks ühel hetkel ka see, et mõlemad ootavad samalt mehelt last.

"See kõik oli mulle väga raske aeg ja ütlesin Kuldarile mitmeid kordi, et kui tahab, mingu