Tahad rohkem saavutada? See on esimene asi, millest peaksid alustama

Ilmselt tead seda tunnet, kui kõik tuleb kuidagi eriti vaevaliselt. Mida rohkem on meie toidus aineid, millega organism ei oska toime tulla või mida tal on raske töödelda, seda vaevalisemaks muutub ka meie enesetunne ja ka mõtteselgus. Kui enesetunne on halb, ei aita meil rohkem saavutada ka kogu maailma nutimaailm. Kui anname aga organismile õiget kütust, siis on ka „sõit” sujuv.

Kevad on organismile üks raskemaid aegu, sest pikk talv on seljataga ja organismi energiavarud on oluliselt vähenenud. Väsimus on organismi kaitsereaktsioon olukorrale, kus energiavarud hakkavad ammenduma. Et inimene endast viimast välja ei pigistaks, hakkab keha teda kaitsma. On oluline teada, et enamasti väljendub vitamiinide ja mineraalainete puudus just väsimustundes. Mahetoiduga on võimalik ennast uuesti täisvõimsusel käima tõmmata, sest väga mitmed uuringud kinnitavad, et mahetoidus on tihti antioksüdante, vitamiine ja mineraalaineid rohkem kui tavatoidus.