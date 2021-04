Eestimaa metsade kingitus – maitsev ja väga kasulik mustikas

Viis põhjust, miks tarbida iga päev mustikaid

1. Mustikates on väga suur veesisaldus, kuid samas on nende kalorsus väike, mistõttu on need heaks lisandiks mitmetele toitudele, näiteks pudrule, smuutidesse ja erinevatesse küpsetistesse. Kusjuures, mustikad on valitud maailma 130 kõige tervislikuma toiduaine hulka.

2. Mustikad mõjuvad hästi seedimisele, mistõttu soovitatakse neid tarbida kõhuprobleemide puhul. Suure kiudainetesisaldusega mustikad toetavad seedetrakti tööd, tekitavad täiskõhutunnet ning hoiavad veresuhkru ja insuliini taset ühtlasena.

3. Mustikad parandavad silmanägemist. Põhjus on lihtne – mustikates sisalduvad antioksüdandid, näiteks seleen, tsink ja C-vitamiin, on silmadele kasulikud, et mitte öelda hädavajalikud. Seleen ja tsink kaitsevad nimelt silma võrkkesta ning on olulised abilised A- ja E-vitamiini imendumisel, mis on olulised vitamiinid nägemise jaoks.

4. Mustikates sisalduvad antioksüdandid pidurdavad vananemist ja aitavad vähendada mitmetesse haigustesse haigestumise riski. Näiteks on mustikad head kaitsjad südame-veresoonkonnahaiguste ja kesknärvisüsteemi haiguste puhul, aitavad langetada kolesteroolitaset ning vähendada isegi vähiriski.

5. Mustikaid saab korjata täiesti tasuta kaunitest Eesti metsadest, veetes niiviisi aktiivselt aega koos oma lähedastega. Hiljem saab mustikaid edukalt säilitada sügavkülmas, sest külmutamisel ei vähene nende kasulike ainete sisaldus oluliselt ja nõnda saad mustikaid tarbida aasta läbi.

Martin Hanson, toidukriitik

Olen peamiselt maitse usku ehk siis asi peab maitsema suurepäraselt, päritolu tuleb alles selle järel. Aga 99% reegel on siin see, et kodumaine, eestimaine maitseb alati ka kõige võimsamalt. Eriti armastusega tehtud asjad, mida enamik Eesti väiketootjate tooteid ka on.