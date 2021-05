Ema täitunud unistusest: olin aastaid tagasi kirjutanud, milline kodu olla võiks - kui paberi taas leidsin, avastasin, et elangi nii!

VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Gea praegune korter on õdus ja sopiline ning Geale (34) ja ta lastele Mimile (13), Benjaminile (11), Samuelile (7) ja Marule (5 k) ning kass Nelsonile paras elupaik. “Kui kaheksa aastat tagasi korteri müügi kuulutust nägin, jagasin seda kohe sotsiaalmeedias kõigile sõpradele – et tulge Viljandisse elama!” naerab Gea. “Läks aga nii, et üürimajas, kus elasime, esitati meile äkki eba­normaalselt suur elektri- ja veearve. Kuna küsimus ei lahenenud, oli meil endil vaja uut elukohta.”

Ta käis praegust korterit vaatamas, kui abielu hääbumas oli, kokku kolm korda: kaks korda hoovi­poolsest pimeda koridoriga sissepääsust ja korra tänava­poolsest uksest. “Esimene kord see mulle üldse ei meeldinud,” meenutab Gea, millal lõpuks äratundmine saabus ja räägib kodu tutvustades ka vahva loo unistuste täitumisest. Aga ta räägib ka uutest, uue kaaslasega tekkinud ja esialgu lausa veidi jaburalt tundunud unistusest, mille täitumise nimel täna tegutseb.

“Olin siin juba mitu aastat elanud, kui leidsin ühe vana paberi...