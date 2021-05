Kartsin, et ei saagi kunagi emaks

Kui Katerin oli püüdnud Markoga aasta aega last saada, läks ta naistearsti vastu­võtule, et leida mure põhjus. “2017. aasta mais opereeris arst mul emakast tsüsti ja puhastas munajuhad. Lootsin, et pärast seda õnnestub rasestuda, aga kahjuks ei,” meenutab Katerin, kes pöördus seejärel Ida-Tallinna keskhaigla viljatusraviarsti poole keha­välise viljastamise ehk IVFi plaaniga.

Marko oli tol ajal Katerini kalju, kes teda igati toetas. “Mina aina mõtlesin ja muretsesin, mis saab, kui rasestuda ei õnnestugi. Tema toetas ja rahustas mind, et kui me ka last ei saa, ei juhtu midagi. Elame teistsugust elu lapseta ja oleme õnnelikud,” meenutab Katerin.

Kõige hullem oli ootus





Põhjust, miks paar last ootama ei jää, arst ei leidnud.

Arstid uurisid ka Markot, kuid põhjust, miks paar last ootama ei jää, ei leidnud. Viljatusraviarst kirjutas Katerinile esmalt rasestumisvastased tabletid, et tsükkel nende abil paika saada. Kolm kuud hiljem kohtusid nad taas. Sel korral lahkus Katerin kabinetist pika nimekirjaga ravimitest, mis on vajalikud IVFi läbiviimiseks. Osa neist ravimitest tuli kõhtu süstida.

Enda süstimine tähendas Katerinile eneseületust, kuid inimene harjub kõigega. “Eesmärk oli kasvatada munarakke, et need hiljem üldnarkoosi all välja võtta. Kui tavaliselt küpseb naisel ühes kuus üks munarakk, siis munasarjade stimulatsiooni ajal kasutatavad ravimid kutsuvad esile paljude munarakkude üheaegse küpsemise. Igale naisele määratakse erinev ravidoos ja iga paari päeva tagant pidin end arstile näitama. Ta vaatas ultraheliga, kas ja kuidas munarakud arenevad, ning vajadusel vahetas ravimeid ja koguseid,” meenutab Katerin.