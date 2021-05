1. Mänguasjad lapse kõrgusele



Vaata kriitilise pilguga üle lapse tuba. Tee kindlaks, et kõik huvipakkuv on ta käeulatuses ja ta ei pea asjade kättesaamiseks sind appi kutsuma.

2. Passiivsed mänguasjad panevad aktiivsemalt tegutsema



Mänguasjade puhul on üks tore reegel: passiivsed lelud ergutavad last aktiivsele mängule. Seega vahel aitab, kui peidad ära kõik vilkuvad ja patareidega töötavad mänguasjad, et laps saaks rahulikult mängida asjadega, mis elektrit ei vaja. Klotsid, nukud, autod ja pusled haaravad teinekord lapsi päris jupiks ajaks.