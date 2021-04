Ka midagi sinu perele kasulikku? Eesti haridustehnoloogia ettevõtted pakuvad tööriistasid ja tuge nii lapsele kui täiskasvanule

Koolide sulgemine on raskendanud laste ligipääsu psühholoogilistele ja logopeedilistele teenustele. Tugispetsialistide toe kättesaadavus oli piirkonniti keeruline juba kriisiolukorra eel, nüüdseks on olukord veelgi halvenenud. Innovaatiliste digilahenduste abil saab olukorda aga parandada, lihtsustades sedaviisi ligipääsu psühholoogi ja logopeedi teenustele. Lisaks saab kaasaegsete töövahendite kättesaadavust parandades pakkuda tuge ka spetsialistidele.

„Rõõm, et koos EdTech Estonia, Haridus- ja Noorteameti ning meie erinevate haridusvaldkonna tehnoloogiaettevõtetega saame toetada tugispetsialiste lahendustega, mis aitavad neil teha oma tööd paremini, tõhusamalt ja nutikamalt. Loodan, et need digilahendused on abiks paljudele,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.