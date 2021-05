Loobime kettaid! Discgolfipisikuga nakatunud ema: algul ei saanud vedama, enam ei saa pidama

VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

“Meie perele on discgolf lausa elustiil,” kinnitavad ka Heidi Talumaa (49) ja Gunnar Ersto (48), Kim Gregori (12) ja Holdeni (10) vanemad. Mängu juurde sattusid nad tänu Heidi vanematele lastele Brittale (28) ja Tiidule (26).

Tallinnas elav pere on ketta­golfi usku olnud viis aastat. “Kui Britta ja Tiit käisid sõpradega mängimas, ei saanud ma mängu võlust aru. Pahandasin, et esik on kogu aeg liiva ja pori täis,” meenutab Heidi.

“Siis hakkas Gunnar vaikselt mängimas käima ja lõpuks sain ka mina pisiku külge. Algul ei saanud vedama, enam ei saa pidama. Nüüd on disgolf meil kõik teised hobid kõrvale tõrjunud. Ostsime viis aastat tagasi uued rattad, aga kui palju me nendega sõita oleme saanud? Discgolf võtab ju kogu meie aja!”

Kas sellest võiks saada ka sinu pere mõnus ühine ja liikuv ajaviide? Mida laste nakatamisel mõnusa hobipisikuga arvestada võiks ja mida enne esimesi katseid teada tasub? Pered tutvustavad