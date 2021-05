Terve pere lemmikhobi

Läänemaal elavad Tiina (33) ja Raido Kängsepp (36) tegid discgolf’iga tutvust sõbra sünni­päeval 7–8 aastat tagasi, kui pojad Keron (8) ja Robin (9) olid päris pisikesed. Kuna pere elab vana­vanematest kaugel ja lapsehoidjaid võtta pole, on Keron ja Robin maast madalast rajal kaasas olnud – kes kärus, kes juba ringi paterdades. “Meil on Palivere rada kodust paari kilomeetri kaugusel, seega lihtne mängima minna,” sõnab Raido, kes on kettagolfi juurde meelitanud ka vanema põlvkonna. “Vanaisa tahab meil juba rohkem mängida kui meie ise. Alati, kui üksteisele külla läheme, on kusagile rajale minek.”