Ema soovitused: see pole võimatu! Just need seitse asja aitavad mul beebi kõrvalt tööd teha!

Kuidas teha beebi kõrvalt tööd?

Kui ajajuhtimise koolitusel soovitatakse näiteks fookuse mobiilirakendusi, mis hoiavad sind näiteks 45min tegusana, siis sunnivad tegema väikese pausi ja seejärel uue 45minutilise töötsükli, siis enamus beebide lapsevanematel on töötsükkel lapse uinumisest lapse ärkamiseni. Ütlen ausalt, et lapse unepaus on minu jaoks seni kõige efektiivsem fookuse vahend, mida ma proovinud olen! 😀

1. Vaata üle tugivõrgustik

Võimalusel kaasa oma perekonda nii palju kui võimalik. Lapse isa, sinu vanemad, ämm, äi.. Äkki tahavad mõne jalutuskäigu teha hoopis lapse tädid ja onud? Kui ärkvel beebi ei peaks teistega leppima, siis magaval lapsel pole enamasti vahet, kes seda käru lükkab.

Mida varem laps erinevate inimestega harjub, seda rohkem saad neid “lapsehoidjatena” ka tulevikus kasutada.

Minul on meeletult vedanud sellega, et koroona tõttu on Jüri suurema osa ajast kodus ja võimaldab mulle vajadusel minu tööaja. Ka ämm, kes elab üsna lähedal, käib pidevalt Georg Martiniga jalutamas ning nüüd juba ka mänguväljakutel. Ühe korra on mind hädast välja aidanud ka Jüri noorem õde ning paar korda naaber, kellel on sama vana laps. Kindlasti väärtusta ja hoia kõiki neid inimesi, kes sinu ümber on ja soovivad ka luua sidet sinu lapsega!

PS! Jüri aeg Georg Martiniga ei ole kindlasti “lapsehoidmine” vaid isa-poja täiesti tavaline mänguaeg. See, et isa on beebi kasvamisse kaasatud ja täiesti võrdne lapsevanem peaks olema tavalisem, kui ta täna on.

2. Sea prioriteedid, et olla efektiivsem

Paraku suurem osa inimesi ei oska oma aju töömõtetelt eemale lülitada, kui nad tööd parasjagu ei tee. Tegelikult võib olla täitsa mõnus duploklotsidest maja ehitades mõni dokument või e-kirja vastus ette välja mõelda. Nii on võimalus arvutisse pääsedes kohe kirjutama hakata ja mõttetöö on juba tehtud.