16-aastaselt emaks saanud naiste lood | Ingrid: olin juba 19. nädalat rase, kui sain naistearstilt teada ehmatava tõe

Sügisel hakkas olukord siiski kahtlane tunduma. Ingrid kartis, et on rase ja läks naistearsti juurde, kus sai teada ehmatava tõe. “Selgus, et rasedust on 19 nädalat ja 6 päeva. Ma olin pehmelt öeldes šokeeritud!”

Noorelt sai emaks ka Tallinnas elav Kätlin (27). Temagi ei osanud esiti rasedust kahtlustada.15aastane tütarlaps sai rasedusest aimu alles siis, kui kõht ette ilmus.

Nad räägivad, kuidas suhtusid uudisesse lähedased, mismoodi asjad edasi arenesid ja viimaks ka seda, kuidas nad täna end emana tunnevad, kui neil on vanima tütrega vanusevahet vaid 16 aastat ja peres kasvab juba teisigi lapsi. “Alaealisel pole oma lapse suhtes seaduslikke õigusi. Lapsi teha tohib, aga neid kasvatada mitte," meenutab Ingrid - ta ei saanud ise lasteaiaavaldustki teha