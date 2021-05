Usaldusisik, sõbranna, ema ehk 16 aastat vanusevahet tütrega

13 aastat tagasi töötas kutsekoolis kokaks õppiv Ingrid (29, pildil) suvel Tallinki laeval kokana. Tütarlaps pidas endale raha teenimist enesestmõistetavaks. Et Ingrid sel suvel 15aastasena rasedaks jäi, ei osanud ta esialgu kahtlustada. “Võtsin beebipille ja päevad käisid regulaarselt. Kaalus võtsin küll veidi juurde, aga seostasin seda üleüldise kasvuperioodi ja suure isuga.”

Sügisel hakkas olukord siiski kahtlane tunduma. Ingrid kartis, et on rase, kuid oletas, et rasedus on väga algusjärgus. Ta läks naistearsti juurde, kus sai teada ehmatava tõe. “Selgus, et rasedust on 19 nädalat ja 6 päeva. Ma olin pehmelt öeldes šokeeritud!”