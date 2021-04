Koolilapse laiskusega hädas? Psühholoogi praktilised soovitused hoolivatele vanematele

Tänapäeva koolilapsel on päev planeeritud sõna otseses mõttes minutite kaupa: veebitunnid, treeningud, huviringid, suhtlemine sõpradega jne. Mida vanem õpilane, seda tihedam on ajakava, mis võib põhjustada teismelises laiskust. Kui näete, et teie laps alustab vastumeelselt uue keelekursusega või suhtub tõrksalt eraõpetaja lisaülesannetesse, siis tasub mõelda, kas on laps ehk liiga hõivatud?

Laiskuse vastu ei eksisteeri tervendavat tabletti, mille saab lapsele “määrata”, et probleem ununeks. Nooruki laiskusega võitlemine on aeganõudev, nii et ärge oodake kiireid tulemusi.

Paljud vanemad ei püüa olukorda mõista ja usuvad, et kehvade hinnete ja segamini toa taga on laste laiskus. Ent tuleb meeles pidada, et lapsed on oma olemuselt väga aktiivsed ja uudishimulikud, seega ärge otsige võimalusi võitlemaks laiskusega, vaid proovige välja selgitada selle põhjusi.

Vanemad kurdavad sageli oma laste üle, et nad on laisad ja igaüks lisab sellesse kontseptsiooni midagi omalt poolt: nad ei taha õppida ja teha kodutöid, nad ei tegele spordiga, ei loe raamatuid, nad ei aita majapidamistöödes ja nõude pesemisel, vaid lükkavad neid tegemisi edasi.

Teha midagi regulaarselt on veel üks viis treenida tahtejõu lihast ja tugevdada seda. Ei ole mõtet ärgitada last hakata kohe hommikuti jooksma – alustage väikeste lihtsate harjumustega. Näiteks viis minutit võimlemist hommikuti, kontrastdušš, iganädalane toa koristamine. Laiskuse vastu võitlemisel ei ole peamine kestus, vaid regulaarsus.

Julgustage last tegema sporti – see arendab eneseületamise tungi, tulemuste poole püüdlemist ja harjumust töötada pühendumusega. Oluline on valida spordiala, mis lapsele meeldib ja on talle jõukohane.

Nimetatud laste laiskuse põhjus on iseloomulik alg- ja keskkooliealistele õpilastele. Eriti kui last ei ole õpetatud töötama, teda ei ole kaasatud majapidamistöödesse või ülesannete täitmisesse. Noorukitest, kelle eest teevad kõik ära täiskasvanud, kasvavad paraku sageli parasiitsed isikud.

Samuti on oluline tervislik toit ja jalutuskäigud värskes õhus (vähemalt tund päevas). Kui need tingimused ei ole täidetud, võib keha reageerida laiskuse ja ükskõiksuse näitamisega.

Arvestage lapse individuaalsete omadustega. Nii laste kui ka täiskasvanute seas on öökulle ja lõokesi, sangviinikuid ning flegmaatikuid. Koleeriku jaoks on näiteks raske teha hoolikat tööd ja öökullil on raske omandada uut materjali hommikuti. Proovige kasutada oma lapse biorütmide tunnuseid ja temperamenti tema heaks.

Koostage laisa teismelise isiklik tahtejõu arendamise plaan. Tehke seda kindlasti koos lapsega. Lõppude lõpuks räägime tema tugevusest ja tahtest. Sarnaselt ajajuhtimisega, tuleb tööriistad valida vastavalt vanusele.

Põhjus: motivatsiooni puudumine

Kui inimesele ei meeldi see, mida ta teeb, ei aita ei ajajuhtimine ega kõige õigem režiim. Motivatsioon on edu võti mis tahes tegemistes ja see on mõjutatav.

Lahendus

Aidake lapsel keskenduda talle huvipakkuvale. Rääkige südamest südamesse ja kuulake tähelepanelikult ning seejärel mõelge, kuidas viia lapse haridus vastavusse tema huvidega.

Kui teie laps ei viitsi õppida, selgitage talle tervikliku hariduse olulisust. Edutsoonid on suurepärased, ent keegi pole tühistanud matemaatikaeksamit humanitaaridele.

Antud valdkonda tuleb omandada kõikidel, vähemalt põhitasandi ulatuses. Teismelised suhtuvad haridusse mõnikord liiga sõna-sõnalt: “Kui ma olen juba otsustanud, et hakkan tegelema muusikaga, siis miks peaksin ma suutma lahendada võrrandeid?” Oluline on selgitada mittemeeldiva teema tähendust ja selle eeliseid.

Tooge õigeid näiteid.

See meetod sobib hästi laiskadele teismelistele, kes võivad eakaaslastega seotud probleemide, armumise ja muude murede tõttu kaotada igasuguse motivatsiooni õppimiseks. Teismelised armastavad edulugusid ja imetlevad inimesi, kes on oma valdkonnas palju saavutanud.

Populaarne näitleja Emma Watson pani oma näitlejakarjääri ülikooli lõpetamise nimel ootele. Miljardär Richard Branson nimetab igapäevast raamatute lugemist parimaks investeeringuks iseendasse. Viidake populaarsete inimeste edulugudele ja näidake, et armastus teadmiste vastu ja enesearendamine on edu vältimatu kaaslane.

Kokkuvõtteks

Enne võitlemist laiskusega tuleb mõista selle esinemise põhjuseid.

Vestlus lapsega ja aktiivne kuulamine aitab tuvastada teismelise laiskuse põhjuseid.

Noorema õpilase laiskuse keskmes on tahtejõu puudumine või väsimus. Teismelisel võivad põhjused olla keerukamad, näiteks motivatsiooni puudumine või hirm ebaõnnestumise ees.

Iga laiskusega võitlemise meetod nõuab regulaarsust ja tulemust on näha teatud aja pärast.

Laiskuse vastu saab võidelda ainult siis, kui lapsel on vanemate toetus, lapsele pööratakse tähelepanu ja temaga on saavutatud usalduslik suhe.